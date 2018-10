Però, no. L’independentisme sempre necessita una nova barrera per saltar, un nou repte per assolir, un nou greuge per presentar batalla. I d’aquí, el pols a l’Estat i a la Justícia, per convocar una nova consulta / referèndum, per l’ 1-O ( 2017). Feta aquesta consulta, amb tots els conflictes que dia sí, dia també, ens mostren determinats mitjans de comunicació, ara resulta que tampoc s’accepta com a vàlida, o determinant. Deu ser que no hi ha dos sense tres, perquè tornem estar en la reclamació d’un nou referèndum, aquesta vegada, legal i acordat, segons els peticionaris.