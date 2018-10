El segon esdeveniment, ha estat la creació del Consell Assessor per a l’impuls del Fòrum Cívic i Social, per al Debat Constituent. Deu n’hi do, del nom, i a falta de trobar algú de nou, posen al davant, Lluís LLach. Em pensava que havia retornat al Senegal, a descansar, però no , continua per aquí. Lluís Llach, passarà a la història com un gran cantautor, però , crec que com un pèssim polític. Va ser un dels principals “profetes” del procés, anant arreu del país, proclamant la imminent república i independència. No he sentit cap disculpa pública per haver enganyat a la gent, o per estar enganyat, i haver-ho transmès a la ciutadania. En fi, ara, li toca lidiar amb aquest fòrum, més destinat a trobar-se de tant en tant a fer el cafè i discutir què es pot fer de més, que encara no s’hagi dut a terme. No queden gaires més “perfomances” per inventar, però segur en trobaran alguna de no duta a terme.