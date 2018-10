I res millor, en un poble o ciutat, que trobar persones interessades i preocupades per l’esdevenir del municipi, per animar-les a participar de forma directa en el govern del poble. Com ja vàrem informar, estem a mig any de la convocatòria d’eleccions municipals, que tindran lloc el dia 26 de maig de l’any vinent. Es un bon moment per donar el pas, i impulsar o integrar-se en candidatures que facin possible, no només dur a terme les conclusions aportades, sinó moltes altres que poden sorgir en el futur.