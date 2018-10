En aquests dies convulsos, s’escolten declaracions que ben poc tenen a veure amb la realitat. Sentir expressions com “poble oprimit “, “lluita per la llibertat “, “volem democràcia”, i tantes altres , es contradiuen amb la situació real del país, Espanya, situat en el dinovè lloc en qualitat democràtica, a nivell mundial, per davant de països de llarga tradició com França, EUA, o Bèlgica ( lloc 32), per posar uns exemples concrets.