I el més greu. Es que no passa res. No hi ha cap revolta, cap signe d’indignació, quan uns dies després, apareix una altra campanya similar, ara amb ODA A LA TORRADA, i suposo que aviat vindran l’Oda a la sopa d’all,Oda a l’espardenya....Centenars de milers d’euros, llençats estúpidament , pagats per tots nosaltres, siguem o no independentistes, per servir a la causa del procés. Mentrestant hi ha restriccions de despeses fins extrems increïbles, per manca de diner, i per l’elevat deute i endeutament de la Generalitat. Es igual, el material mèdic o les prestacions socials, poden esperar, però no les vies de finançament als mitjans addictes al règim. Espero i confio en que el grup parlamentari socialista, emprengui les accions oportunes com per demanar comptes, per tanta estupidesa i malbaratament de recursos públics.