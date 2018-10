I no serà aprofundint les diferències o malfiances amb els altres cossos policials: Policia Nacional i Guàrdia Civil , com es podrà funcionar millor. El 1-O va espatllar moltes coses, i una de greu, fou la sintonia existent entre els tres cossos. No s’ha recuperat i en alguns moments, sembla no hi hagi cap interès en aconseguir-ho, quan és un element essencial per obtenir bons resultats. I la gent com els agents, el que volem son bons resultats, sigui qui sigui el qui els aconsegueixi. La seguretat és cosa de tots, i ara els Mossos es veuen avocats a fer feines, molt poc grates, sense la coordinació necessària ni els mitjans adequats. I haver de fer coses increïbles, com , ara mateix acollir a les seves dependències menors no acompanyats ( MENA) , dormint en llocs totalment inadequats, havent de fer atenció a uns joves que mai haurien d’estar en una Comissaria. Es un exemple més, de les disfuncions i mala gestió d’un govern que té en el cap, altres coses que no els problemes de cada dia.