la Generalitat

Per entendre’ns. A dia d’avui , hi ha milers d’expedients voltant per despatxos de, a l’espera de ser atesos, informats, contradits, estudiats , avaluats, o resolts..amb incompliment habitual dels terminis, impossibilitat de predir resultats, costos afegits a impulsors i promotors d’activitats, etc, etc. I mentrestant passa això, els ajuntaments ja ni reben ajuts per obres ( el Pla Únic d’Obres i Serveis ) ha desaparegut, i fins i tot han eliminat el petit pla de manteniment de serveis. El resum és penós, però una administració com la que tenim ara, fa “més nosa que servei”.