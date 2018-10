Ara, toca desinflamar, i demostrar, amb fets, que les coses es poden fer d’una altra manera i que la via del diàleg i la negociació és la única amb bons resultats. Hem perduts molts anys, molts esforços i moltes ocasions, en una batalla que no ens ha portat res de bo. Buscar greuges comparatius, promoure el conflicte, en comptes dels acords, pretendre objectius impossibles, porta al desastre. Per això, és molt important animar i recolzar tots els esforços en la via bilateral, per després, fer ús també de la multilateral. Hi ha temes que poden ser tractats de tu a tu, entre els dos governs, però n’hi ha d’altres que precisen d’una visió i una negociació multilateral, no per això es rebaixa el nivell dels interlocutors ni la possibilitat d’acords amplis. Precisament s’ha d’aprofitar el presència del partit socialista en el govern, per avançar en temes llargament reivindicats, i mai atesos. Ara mateix, en plena discussió dels pressupostos generals per l’any vinent, pot haver-hi una partida de 2.200 milions per a Catalunya, que és un argument de pes per votar-los a favor. Entre mig de tantes polèmiques, la bilateralitat avança, és una bona noticia.