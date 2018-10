El debat i discussió pot ser interessant, a efectes històrics, però no sé a què ve, tenir-la a dia d’avui. M’explico. Si hem de qüestionar el dret a la propietat, ho hauríem de fer, des del principi, i en tots els seus elements, començant per qui té la propietat de la terra, dels terrenys i les muntanyes...millor no entrar en aquest debat, perquè no ens en sortiríem, per molta dedicació i anys que hi passem.