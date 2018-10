En els propers dies, es veurà si els contactes van fructificant i si es troba una via d’acord, que no passi per imposar condicions al govern central que no pugui complir. Tots entenem que tenir presos polítics és un conflicte greu, però creure que el govern central pot intervenir, és no conèixer ni acceptar l’estat de dret, i la divisió de poders. Pot quedar bé, per a la pròpia parròquia exigir canvis en la situació processal, però , pretendre tenir èxit, és tancar els ulls a la realitat. La causa judicial, ha de fer el seu curs, i mentrestant, procurar que el país no en pateixi més conseqüències de les que ja ha patit.