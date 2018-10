Moltes famílies han optat per no fer determinades celebracions, per evitar, trobar-se amb conflictes greus, que posin en perill un mínim de convivència i tractabilitat. Molts actes culturals, cívics, esportius ...son obviats, ignorats, o torpedinats, per entendre que comportaran discursos, actes a favor del procés, o coses similars, i es prefereix quedar-se a casa, o anar a un altre lloc. Bars, restaurants, comerços ...decantats per una opció o una altra, son ignorats i evitats, per l’altra opció...i així, podríem seguir amb altres exemples d’un fraccionament de la societat civil, com mai hauríem cregut veure.