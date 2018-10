Continuem. Vist que per ells no hi hagué delicte, no és lògic hagin intervingut els tribunals. A més, consideren els tribunals espanyols, tots ells, manats pel PP, i sinó pel PSOE. Ja està. No creuen en cap jutge just ni honest, ni objectiu. Tots estan a les ordres de l’Estat, i l’Estat és el PP o el PSOE, o tots dos plegats. I ells volen venjança, no justícia... Si se’ls hi diu que si fos així, no s’entenen sentències tant dures i contundents contra alts càrrecs del PP, ni com ara hi ha obert algun procès contra el PSOE, o fins i tot sentència, contra algun membre proper a la Casa Reial...això son casos aïllats. Son excepcions, a la regla. La realitat és que tots van contra Catalunya, i contra els independentistes...