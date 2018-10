40 ANYS ...I SEGUIM.

Les xifres rodones, sempre donen peu a celebracions i commemoracions especials. Es una bona excusa per a recordar orígens i vicissituds. Aquest és el cas del partit socialista, que ha complert quaranta anys d’existència, el passat mes de juliol, i és lògic que la federació que aplega les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès, ho celebri degudament. Així, ho fa, avui mateix, en el municipi de Navarcles, ajuntant vells i nous dirigents del partit, i a militants i simpatitzants, tant a nivell nacional, com territorial.

Tot i semblar poc temps, en comparació amb alguna altra xifra, especialment llarga com la del PSOE que en porta cent quaranta, al damunt, son ben pocs els partits que poden exhibir aquesta longevitat. A Catalunya, només ho pot fer ERC. La resta, han estat escombrats per les crisis internes, o les dificultats externes, amb una rapidesa mai imaginada.

En aquests temps convulsos, en que alguns creuen poder anar per lliure, i desmuntar el sistema de partits, és quan més falta fan i més indispensables es mostren, a l’hora de poder canalitzar les preocupacions i demandes de la ciutadania. No s’ha inventat cap altre sistema de representació que la dels partits, dipositaris de la confiança i els vots dels ciutadans. No son cap mena de grup tancat, ni agrupació d’interessos, més o menys coneguts, sinó una via pràctica i útil, per fer funcionar les institucions del país.

La federació onzena ha aportat diputats al Congrés , al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona; consellers i conselleres als consells comarcals de les tres comarques, i un gran nombre d’alcaldes/esses, regidors i regidores, elegits pels ciutadans dels municipis d’aquest ampli territori de la Catalunya Central.

Quin és l’objectiu del partit ? Doncs, aportar les millors persones, per a tots els llocs de responsabilitat que toqui cobrir, de manera que puguin ser model de gestió i administració, al llarg dels seus mandats. Al darrere, no hi ha altres objectius que aquest.

Precisament en l’acte d’avui, es repassarà la trajectòria del partit, legítimament orgullosos de la bona feina feta, traduïda en la transformació evident de pobles i ciutats, gràcies a l’esforç i dedicació dels representants del partit. Es un bon moment per fer-ho quan hi ha a la societat una crisis de convivència i un conflicte existencial, posant en qüestió l’estat de dret, pel qual nosaltres i els nostres antecessors, tant varen lluitar per assolir-lo.

Com a partit, sempre hem defensat i sempre ho continuarem fent, l’ordre constitucional i estatutari. Som coherents amb el que hem jurat, a l’accedir als càrrecs institucionals, i advoquem per la via del diàleg i la negociació per assolir els objectius que es persegueixin, però mai ,fora de la legalitat.