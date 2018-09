A qui no hi hagi estat, el recomano perquè et transporta a les més antigues festes majors dels pobles, en els quals la festa major, era això, una festa amb tots els ets i uts. Un dia per estrenar roba, un dia per veure les autoritats, les pubilles i hereus, les comparses, al complert, amb l’acompanyament dels trabucaires, i com no, d’una orquestra àmplia i variada, amb una cobla , per agafar el relleu a l’hora dels ballets.