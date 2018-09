Per això s’ha de rebutjar la crida a treure símbols. Ara no toca. Hem de demanar respecte per a tots els espais públics que son de tots, però no entrar en conflictes ni baralles per treure’ls. Qui té la obligació de complir i fer complir les ordenances i la legalitat que ho faci, no vulguem convertir-nos en agents de l’ordre, per suplir les carències que veiem. En algun moment, sortirà el cansament per accions inútils, quan es comprovi precisament la seva inutilitat. Voler-ho fer abans és una estratègia totalment equivocada, condemnada al fracàs.