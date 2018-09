La llàstima és tenir un president, incapaç de presidir, mancat d’autoritat i experiència com per saber portar la nau a port, i un conjunt d’acompanyants que no s’atreveixen a plantar cara a la situació, trencant amb el passat. Anem, doncs, cap una nova Diada, amb les dues parts del país d’esquena, per no dir enfrontades. Si algú creu que és millor així, que com les celebràvem , anys enrere, no és conscient del mal que produeix.