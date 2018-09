JOAN REVENTÓS, NO L’HAGUÉS SUBSCRIT.

Avui, dijous dia 6 de setembre, surt publicat a La Vanguardia, una mena d’article o carta de suport, a l’ex presidenta del Parlament , Carme Forcadell, signada pels ex presidents, Joan Rigol ( UDC), Ernest Benach ( ERC), Núria de Gispert ( UDC) i l’actual president, Roger Torrent ( ERC).

Sota el títol , “La dignidad entre rejas”, venen a dir que ells, en similars circumstàncies haguessin fet el mateix que Carme Forcadell, i que no veuen per enlloc cap mena de responsabilitat en limitar-se a permetre un debat i unes votacions que havien demanat dos grups de la Cambra. Consideren que simplement va aplicar el Reglament, i per tant, res a dir. Ho va fer tot bé, i troben totalment injusta la seva situació, i amb ella , la de tots els altres, perquè afirmen no hi ha motius per una actuació judicial com la que està en curs.

Acabada de llegir aquesta nota, escrit, article o carta, m’ha vingut al cap la figura de Joan Reventós, exercint el càrrec de President del Parlament. Puc assegurar que ell mai, hagués permès, la vulneració del Reglament, i encara menys, la de l’Estatut i la Constitució. I amb ell, estic convençut que tampoc ho haguessin permès el president Xicoy ni Coll i Alentorn. Tres presidents, d’altres temps, d’altres procedències, i amb un sentit de la rectitud molt diferents dels actuals signants.

He rellegit la carta, perquè se’m fa increïble, bona part del seu contingut. Hem arribat a uns graus de voler quedar bé, i de retorçar la realitat, que al final s’inventen arguments que topen amb la crua realitat. Ningú ha dit que en el Parlament no es pugui parlar de tot, i més, i que un president /a, ha de facilitar els debats, però el que no es pot permetre és vulnerar el Reglament que la presidenta ha de garantir en tot moment. Si el Reglament diu que només amb 90 diputats, es pot modificar, no pot ser permetre fer-ho amb només 72. O és que no sabem comptar, ara ?

Fan trampa, quan diuen que el TC va admetre poder discutir lleis en lectura única, però menteixen quan no expliquen que s’ha de permetre poder-hi presentar esmenes, i demanar dictàmens. Però, és que a més, no diuen que la il·legalitat del procediment i del contingut de les lleis de desconnexió, havia esta avalada pels Lletrats del Parlament, pel Consell Jurídic Assessor, i més rellevant, encara pel propi Tribunal Constitucional que havia advertit en 7 ocasions a la presidenta Forcadell que no podia posar a votació propostes que subvertien l’ordre constitucional.

A més, és que aquests presidents no han vist les imatges del 6 i 7 de setembre, en les quals una presidenta fora de tota lògica i legalitat, no permetia intervencions a grups de la oposició, trencava la norma de no intervenir, forçant la legalitat fins a trinxar-la reiteradament, protagonitzant, amb els membres del govern, un dels pitjors moments de la nostra història col·lectiva ?

Curiosa la publicació d’aquesta nota, en un dia com avui. Indica el grau de mala consciència existent, en una part del camp sobiranista, per uns fets tant greus com els viscuts, ara fa un any. Que surtin, volent obviar el que realment va passar i s’inventin un relat fictici, indica el món en que viuen. La realitat és la que és i al final sempre acaba sortint. Joan Reventós, mai hagués permès el que va passar l’any passat, per aquests dies.