la Generalitat

la Carmanyola

Fixeu-vos-hi a partir d’ara, com de tant en tant, apareixen pàgines subvencionades, sota el títol de “pàgines especials”. No de publicitat, sinó “especials”, amb una lletra no gaire diferent de l’habitual del mitjà de comunicació, de manera que si no us hi fixeu, penseu que esteu llegint “informació” i no “propaganda”. En aquests casos,, ven productes com que les escoles ja han obert, parla de, o que la sanitat torna anar bé, o que l’agricultura i la ramaderia tenen un futur prometedor...