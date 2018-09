Així, doncs, benvinguts siguin els bolets, però ha de canviar enormement la cultura de molts boletaires. En el món rural, hi ha persones que es treuen un sobre sou, cada temporada , que els permet tancar l’any de manera molt més positiva. S’entén també la necessitat de la gent de ciutat de sortir i esbargir-se, amb una activitat tant natural, com la de buscar bolets. Ara bé, tothom ha de ficar-se al cap, que la natura no es menja les deixalles, no es recupera d’un dia per l’altre, que els vailets, hi son per delimitar les finques de pastures, i que tot el que hi ha a l’aire lliure, s’ha de procurar deixar-lo com s’ha trobat.