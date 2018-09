De fet, en el repartiment fet per la UE, li tocava a Espanya un contingent proper a les 18.000 persones. Contingent que va arribant poc a poc, a raó d’unes mil persones per tanda. A Berga, han arribat ja tres contingents d’unes cinquanta-cinc persones, cadascú, i dintre de poc arribarà el quart. La idea és donar-los-hi sis mesos per preparar la integració, aprenent l’idioma o idiomes. Aquí troben la oportunitat d’aprendre castellà i català, conèixer costums i tradicions, arreglar documentació i preparar-se per a volar sols.