Què passa en el Parlament ? Doncs, que la suspensió de càrrec de 6 dels diputats , imputats per delictes de rebel·lió, ha comportat que no se’ls pagui el sou, i no puguin votar. Per tant, la lògica portaria a que fossin substituïts pels següents de la llista, com es fa en casos com aquest. Ah no, en aquest cas, Junts x Cat, diu que 5 pleguin però Puigdemont ha de continuar. Es un cas excepcional, i se li han de concedir condicions especials...encara que vulnerin la llei. Així, estem.