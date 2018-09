Compte amb les perdigonades , a tort i a dret, perquè el missatge que s’envia a la societat, és de que la llei, les normes, els reglaments, i fins i tot els títols, es concedeixen, no en funció dels mèrits, sinó del nom, o del càrrec. Fatal, continuar per aquest camí, però alguns , a falta d’idees pròpies, o per ànsies d’atropellar qui tenen al davant, no paren en les armes a utilitzar.