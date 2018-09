Fa pocs dies, a preguntes d’un periodista, el fugitiu Puigdemont manifestava que Catalunya podia ser independent d’aquí a 20 o 30 anys, i per tant, no creia hagués de passar-se tota la vida , fora del país ¡¡¡¡ Sorprenent, en boca de qui havia promès la independència en 18 mesos, però encara més sorprenent el silenci dels partits independentistes, davant aquestes declaracions. Ja no sé si és que no l’escolten o li fan un buit, sabedors que viu en un altre món, en una altra realitat, tot i no gosar dir-ho obertament.