CRÒNICA D’UN FRACÀS.

Ningú, del món independentista vol parlar, reflexionar, i menys mostrar imatges de tot el succeït els dies 6 i 7 de setembre de l’any passat, en el Parlament de Catalunya. Precisament, avui, toca recordar , uns dels fets més greus, més vergonyants i més anti democràtics, de la història del nostre país.

Els independentistes, només volen parlar de l’ 1-O, un dia sí, greu i vergonyant, demostració de la immensa estupidesa d’un govern central que no solament va ser incapaç d’aturar un referèndum, sinó que va actuar de manera inacceptable, donant un dels grans arguments , als indepes. Tenien raó els qui havien recomanat donar festa als policies i guàrdies civils, o organitzar un campionat de mus i dòmino, en els vaixells deixant que l’1-O, es convertís en un segon 9 N. Però no, sempre ha d’haver-hi l’insensat de torn que vol fer mèrits, sense fer ús de la prudència ni de la intel·ligència. I si havien de sortir, la millor mesura hagués estat posar uns quants policies o guàrdies civils, davant de cada local electoral, no deixant entrar als qui volien votar, en comptes de voler fer sortir als qui estaven dintre...en fi, d’on no n’hi ha , no en raja.

Ara bé, que ningú s’enganyi ni vulgui desviar la mirada cap altres moments del procés. Els fets més greus, varen passar a la seu del Parlament, els dies 6 i 7 de setembre. Allà, de forma conscient, llargament preparada, i contundentment portada a terme, es va acordar subvertir l’ordre constitucional i estatutari, per part de setanta-dos diputats i diputades, que de forma, igualment conscient , varen vulnerar el Reglament del Parlament.

Aquí no hi ha discussió ni matisos a introduir. Es pot ser independentista o constitucionalista, sense necessitat de falsejar la realitat. I el que sobta, és que ara es vulgui vendre aquells fets, com si no haguessin passat, o simplement s’hagués tractat d’un simulacre i no d’una realitat. Recordem els antecedents.

Els profetes del procés, Lluís Llach, Santi Vidal, Germà Bel, Sala Martín, i molts altres, entre ells, la majoria de diputats independentistes, havien recorregut pobles i ciutats, anunciant les vies, legals o no, per crear un nou país, en forma de república. A què ve ara, negar-ho ? A què ve ara dir que no hi havia intenció de vulnerar l’estat de dret o cometre cap delicte ?

Vull recordar que el Reglament del Parlament vigent, va ser aprovat per unanimitat de tots els grups, després de llargs debats i discussions. Els diputats d’aleshores varem establir en noranta diputats ( dos terços), el mínim necessari per modificar lleis importants. Doncs, bé, amb setanta-dos, Junts x Sí i la CUP , varen imposar el trencament del Reglament, en connivència d’una part de la Mesa , presidida per Carme Forcadell. Tot seguit, negant la paraula als grups constitucionalistes, vulnerant els drets dels diputats, desobeint els informes dels lletrats del Parlament i del Consell Jurídic Assessor, es varen aprovar les anomenades Lleis de desconnexió. Unes lleis que cas d’haver estat portades a la pràctica, haguessin suposat que Catalunya ( dintre d’Espanya) passés del lloc dinovè del món, en qualitat democràtica, al cent vint o cent trenta. Tant greus i mancades de rigor i respecte democràtic, eren.