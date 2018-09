CONVOCATÒRIES BUIDES.

la Generalitat. Els ajuntaments petits, viuen, sobretot, de les subvencions que obtenen d’altres administracions, dites “superiors”. De fet, en un país com cal, totes haurien de ser administracions, en peu d’igualtat, però aquí, ens omplim la boca de voler ser estat, però d’ un sistema centralista i centralitzat, de manera que els ajuntaments estiguin supeditats a l’autèntic govern, que és

D’aquí, la forta dependència dels ajuntaments, respecte del govern, en múltiples matèries, a nivell de competències, però molt especialment a nivell econòmic – financer. Per sort, les diputacions fan una mica de coixí, i encara tenen una certa autonomia, però amb uns quants anys més d’aquest govern, acabaran sent “manades”,des de Barcelona.

la Generalitat , com aigua de maig, per a poder finançar infraestructures, obres i serveis dels seus pobles i ciutats. Dit això, anys enrere, tots els ajuntaments esperaven les convocatòries de subvencions de, com aigua de maig, per a poder finançar infraestructures, obres i serveis dels seus pobles i ciutats.

Ara, es fan convocatòries que passen desapercebudes, o ignorades, perquè sabem que darrera , només hi ha propaganda o ganes de fer veure que tot segueix , igual. M’explico. Abans, darrera cada convocatòria hi havia un determinat volum de diner, prou atractiu, com per pensar que et podia tocar algun ajut important. D’aquí que hi presentessin peticions, ben formulades, acompanyades de memòries – valorades, avantprojectes o projectes. Fins i tot, es feien trucades o visites als tècnics o als polítics per tal d’ampliar detalls.

Ara, és millor no treballar en va. Si abans al darrera d’una convocatòria hi havia una dotació d’uns quants milions d’euros, ara hi ha uns quants centenars de milers, en els millors dels casos. A vegades, es limiten a unes quantes desenes de milers, i prou. Vol dir que si a Catalunya hi ha 947 municipis, tenen opció a ajut, una vintena o una cinquentena. Una autèntica loteria, molt poc adient, per un sistema d’administracions col·laboradores.

Perquè passa això ? Doncs, per la situació desastrosa de les finances catalanes. I atenció, un altre dia, en parlaré, però la sempiterna excusa de que la culpa és de Madrid per un mal finançament, per retallades injustificades o perquè ens tenen mania, té molt poc de cert. El principal motiu per haver arribat al grau de deute i endeutament, és la mala gestió. La mala administració dels recursos propis i dels procedents del sistema de finançament, han estat, tradicionalment mal administrats, fins arribar als setanta-cinc mil milions de deute, que suposa un increment diari de tres milions, en interessos.

En comptes d’afrontar la realitat, explicar-la i rectificar, es prefereix maquillar-la fent veure que la vida segueix, si fa no fa, com abans. D’aquí, treure convocatòries anuals, per a multitud d’activitats, culturals, industrials, energètiques, esportives, etc, si bé amb unes dotacions que son de joguina.