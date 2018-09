la UE. Es

Però, és que pels més polititzats i més interessats en la política, en general, veuen el procés que segueix Gran Bretanya, respecte dea dir, allà fan un referèndum, ple d’enganys, falsedats i suposicions. Guanyen els partidaris de la separació ( Brexit) i els principals defensors pleguen, dient que no el pensaven guanyar, i que havien explicat un grapat de mentides. Bé, porten 2 anys ( dos anys) estudiant i fent propostes de com executar el divorci. Un divorci per mutu acord, i no se’n surten. Es més, molts, però molts dels que varen votar a favor, demanen un nou referèndum, per poder-hi votar en contra, a la vista de les bestieses explicades i de la realitat real.