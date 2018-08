No critiquen ni consideren el seu Estatut, com una eina poc efectiva, al contrari, li treuen tot el suc possible, i ara, que en redacten un de nou, no pretenen fer-lo servir per justificar una inviable independència, sinó per aprofundir aspectes encara rellevants de l’autogovern. Causa enveja aquesta intel·ligència per maniobrar, tant en ocasions propícies, com en altres més complicades. Al final, la insistència i consistència dona els seus fruits, com no parem de veure en els darrers quaranta anys.