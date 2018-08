I és que sempre hi ha algú que busca com trencar la convivència, com buscar el conflicte, on només hi ha d’haver consens, contra la violència. Cada dia van apareixent propostes, iniciatives, idees ...per trencar l’harmonia institucional. Es curiosa la derivació de l’enfrontament i el conflicte contra la casa reial, a falta d’un PP que semblava justificar-ho tot. Amb un govern central, radicalment diferent, alguns creuen que el millor és derivar la protesta contra el Rei.