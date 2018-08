Perquè , torno a parlar d’aquest país ? Doncs, perquè hauria de ser el país model, a copiar, per part nostre, en comptes d’altres que ens cauen molt lluny, tant a nivell geogràfic com demogràfic. Anys enrere, Jordi Pujol, pretenia assemblar-nos a Suècia, Dinamarca, Lituània, Països Baixos, ...però mai, a Suïssa, quan realment crec que és el més envejable. D’un país pobre, cent anys enrere ,ha passat al quart més ric del món, però no és només per això, sinó per com s’organitza i com es respecten drets i deures.