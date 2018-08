Hem arribat, però, a un punt en que les falsedats han aparegut, i s’han aclarit molts enganys, si bé tot s’embolcalla en una lluita contra “l’Estat opressor”, mantenint les falsedats, i buscant com continuar enganyant als més fanatitzats. De fet, en aquest procés, s’ha pogut comprovar com de fàcil és vendre fum, desprestigiar l’adversari, incentivar les més baixes passions, fomentar l’odi...per cridar a la mobilització i al trencament de la convivència i l’estat de dret. No hi ha barreres, no hi ha límits. Tot s’hi val, emmascarant grans paraules, sota objectius inexplicables. Tots els catalans, amb tots els espanyols, hem decidit el nostre destí en una trentena d’eleccions en els darrers quaranta anys. Ens hem comptat pel dret i pel revés, i som àmplia majoria els qui volem mantenir-nos fidels a la legalitat. No ens vulgueu fer triar perquè no hi ha contradicció ni impediment en poder ser alhora, catalans, espanyols, i per damunt de tot europeus, i ciutadans del món. Ja hem decidit, i ho hem fet, en múltiples ocasions.