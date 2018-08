Els més ben organitzats, truquen abans a l’ajuntament, on els hi expliquem que no disposem de determinats equipaments, però que a més, segons les edats dels nens que porten, la caminada no és recomanable, o fins i tot, prohibitiva. La majoria fan cas, altres no, i ens els trobem , de cop i volta, en el poble. A falta de previsió, alguns arriben tard, i si el grup no és nombrós, passen la nit en el porxo de l’ajuntament, o en qualsevol altre indret que els pugui semblar adient.