En una església, amb una molt bona presència de persones del poble i de fora, Mn. Melitón va celebrar la seva darrera Missa, com a rector de la Parròquia. Va acompanyar la celebració la Coral de Borredà, tot i estar de dol, per la pèrdua d’un familiar directe del seu director, però varen voler compartir un dia tant especial, malgrat aquesta dolorosa circumstància.

Es varen produir diferents moments emocionants, però va ser en el sermó, el punt culminant per l’explicació detallada de com un jove Melitón, decideix encaminar la seva vida cap al sacerdoci. Un sacerdoci arrelat a la terra, compromès, i estretament lligat a la classe obrera, i als més desvalguts. De sempre, Mn Melitón ha estat un vers lliure, dintre de l’església catòlica. Ha actuat com millor ha cregut, i ho ha fet, tenint com a reptes, el compromís, la coherència i la valentia. I per descomptat, la feina, intensa i extensa en multitud d’aspectes.