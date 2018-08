IMPOSSIBLE GOVERNAR.

La situació interna de Junts x Cat, és tant precària, tant inestable que no permet fer cap previsió de cara les properes setmanes, i encara menys, mesos. Tenir un ex president a fora, fugitiu de la justícia espanyola, manant sobre un grup parlamentari, composat per persones tant diverses i distanciades, com els que provenien de l’antiga Convergència, amb altres ex socialistes, sumats als qui va posar Puigdemont, per amistat , afinitat o per a controlar als altres....fa que en realitat, hi hagi 3 grups, en un.

Això provoca constants friccions, incomprensions i decisions provisionals, sense un guió ni una visió de conjunt. I, només faltava veure un resultat com l’obtingut per Puigdemont en la darrera assemblea del PDECAT per augurar més tensions i desequilibris, en el futur immediat, com ja s’ha pogut veure a Madrid, en una de les votacions en el Congrés en que de 8 diputats, 4 no hi eren i 4 varen votar a favor de la proposta del govern...

Si la situació interna de Junts x Cat, produeix aquests efectes, efectes més greus provenen de les grans diferències d’estratègia i objectius entre aquest grup, i el d’ ERC. Estan en posicions tant diferenciades, que fins i tot han provocat la suspensió de sessions en el Parlament de Catalunya, en una de les decisions més vergonyants i increïbles de la seva història.

Tancar el Parlament, per culpa de discrepàncies entre dos grups parlamentaris, és demostrar que es fa el que es vol, quan es vol, sense cap respecte per la cambra que representa la voluntat de tots els catalans. El prestigi adquirit durant anys, per no dir segles, es perd cada dia que passa, en mans d’uns partits i un president, que no té cap mania a l’hora de prendre la pitjor de les decisions. Tancar la boca, els ulls i les orelles, als parlamentaris, i deixar-los sense l’autèntica missió que se’ls ha donat.

Però, torno al principi, per reiterar la falta de govern. De govern, en el sentit oficial i tècnic de la paraula. Un conjunt de consellers i conselleres, al capdavant de departaments , destinats a resoldre els problemes dels ciutadans i a impulsar accions de cara a garantir un futur de progrés pel poble català. Tots ells / elles, presidits i coordinats per un president.

Doncs, no. Formalment tenim un govern, però no compleix aquests requisits, pels motius que abans he esmentat. Si hi ha conflicte intern en un dels grups parlamentaris, és evident que no pot haver-hi sintonia dintre del Consell Executiu. Si, a més, hi afegim discrepàncies enormes entre les estratègies d’ERC i Junts x Cat, el resultat no pot ser una feina conjunta, sinó per departaments, tancats i barrats a la col·laboració i cooperació entre ells.

El resultat el veiem en el dia a dia, quan encara no existeix un autèntic pla o programa de govern, ni objectius clars en cada departament, ni previsions per desencallar o impulsar projectes de gran abast....en aquests moments, simplement estan coneixent el departament i mirant d’estudiar què poden fer, per quedar bé, o per no donar la sensació que estan desorientats, i sense objectius.

A més, la peça clau en tot govern, el president, realment no actua com a tal, perquè no va ser elegit per això ni està preparat per dur a terme aquest càrrec. Actua com a conseller – delegat, d’un ex president, disposat a fer el que calgui per caure bé, o per no trencar el compromís assumit, amb ell personalment, no amb el país. Per tant, això no durarà. D’aquí a pocs mesos, les tensions o el simple interès electoral, motivarà el trencament d’aquest fràgil equilibri, i anirem cap a noves eleccions. Haurem perdut un any més, però per a alguns, sembla que això no tingui cap importància. Estan en altres batalles diferents a les de garantir l’estabilitat, i la qualitat de vida dels ciutadans.