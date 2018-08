La natura, la volem contemplar tal com és, sense afegitons que la malmetin, i no és de rebut implantar pals i banderes, a tots els cims, a tots els rocams, a tots els símbols, impedint la captació d’imatges “naturals” perquè son artificialitzades per aquests símbols. I els podem veure tapant arcs romànics, ponts antics, campanars, façanes i finestres d’il·lustres monuments, ...en una mena d’ostentació d’estar posseïts del poder per fer i posar el que es vulgui, allà on es vulgui. Sincerament, no és la millor manera de construir un nou país si això és el que es pretén o és pretenia.