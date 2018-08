ATENCIÓ, EL CME NO ÉS TV3.





Per raons que ara no venen al cas, tinc molt bona informació de les interioritats del Cos de Mossos d’Esquadra, i puc assegurar que la situació en la que es troba, és d’una gravetat absoluta. L’ús i abús d’una part del cos ,en els darrers anys, per tasques i funcions que no li son pròpies, han produït el desmantellament d’algunes de les seccions, el desconcert en altres, i el desànim en gairebé totes, de manera que el CME, ha passat de jugar a primera divisió, a fer-ho a segona, i si no s’hi posa remei de manera urgent, caurà a tercera. Tant greu és la cosa.

Mai, repeteixo mai, es pot polititzar un cos policial. Mai, es pot fer un ús partidista, d’un cos que ha de vetllar per la seguretat i l’estat de dret, del territori encomanat, amb una plena i sincera sintonia amb la resta de cossos de seguretat de l’Estat. Si en un tema s’ha de deixar treballar als tècnics i especialistes, en la matèria, és en la seguretat, cosa que s’ha volgut obviar, a Catalunya, de la mà d’uns consellers totalment inadequats per estar al front d’un departament, tant delicat com el d’Interior.

Ara mateix, tenir Miquel Buch, al capdavant, és un dels més grans errors que es podia cometre. Amb el seu historial, quedava clara la falta de preparació i la falta d’idoneïtat per fer aquesta funció, i el dia a dia, ens ho demostra clarament.

la Interpol , quan hi ha filtracions constants, decisions controvertides, actuacions fora de lloc, o voluntats inacceptables, ho fa del tot impossible. I és que es prenen decisions increïbles, en uns moments com els que estem vivint. Ordenar escorcollar, i requisar el material d’un grup d’activistes, en contra dels símbols grocs, amb la pretensió de portar-los davant la justícia i aplicar-los-hi els articles contra la seguretat ciutadana, és desconèixer l’existència de l’estat de dret, a més de fer un ridícul espantós. Demanar la integració en, quan hi ha filtracions constants, decisions controvertides, actuacions fora de lloc, o voluntats inacceptables, ho fa del tot impossible. I és que es prenen decisions increïbles, en uns moments com els que estem vivint. Ordenar escorcollar, i requisar el material d’un grup d’activistes, en contra dels símbols grocs, amb la pretensió de portar-los davant la justícia i aplicar-los-hi els articles contra la seguretat ciutadana, és desconèixer l’existència de l’estat de dret, a més de fer un ridícul espantós.

Però, que a més, el material requisat sigui filtrat a mitjans de comunicació independentistes, demostra la falta total de control intern, i l’existència d’elements disposats a trencar el reglament intern, lligat a la confidencialitat i la protecció de les proves. Molt greu, tractant-se d’un cos de seguretat.

Falta personal, falta material, falten mesures de protecció i vigilància, falta estructurar seccions decapitades, ...falta posar seny en els nomenaments, ascensos i destins, evitant mesures sectàries o clarament de favoritisme polític, perquè provoca reaccions totalment contràries, per part dels comandaments afectats. I han sortit a la llum pública, desavinences i renúncies que demostren, fins a quin punt son desencertades les mesures aplicades.

En resum. Si en un lloc s’ha de retornar a la normalitat és en aquest Departament. I en cap cas, se’n pot fer un ús partidista i sectari com es duu a terme a TV 3. No és igual convertir un mitjà de comunicació públic en un mitjà de propaganda que fer-ho amb un cos de seguretat. Tot és greu, però en el segon, ens hi va la seguretat de tots els ciutadans. En l’altre, ens hi va la falta d’informació objectiva i professional. En parlaré un altre dia.