Per culpa del procés independentista, la Generalitat, ha oblidat els ajuntaments i s’ha dedicat a tasques de promoció i propaganda, en comptes de fer front a les necessitats de govern. A més el brutal deute i endeutament que pateix, ha esborrat del mapa les subvencions que concedia, de manera que , a nivell municipal, la Generalitat és com si no existís. Plans d’ajuts de gran rellevància en el passat com el PUOSC ( pla únic d’obres i serveis de Catalunya) ha deixat d’existir, i subvencions per molts altres concepte, els hi ha passat el mateix. Per tant, els ajuntaments petits, han quedat totalment en mans de les Diputacions.