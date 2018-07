No fa pas més de quatre dies, vaig haver de recordar a un parell de grups que fer determinades “caminades”, a determinades hores del dia, és impensable per segons quines edats. I encara menys, passar la nit “al ras”, o fent “bivac” ,perquè algunes nits podem estar per sota dels deu graus, segon on. També hem de dir, sovint, que no disposem de llocs adients per acollir grups nombrosos, per passar la nit. Això ,estranya a molts grups procedents de grans ciutats, els quals no s’imaginen petits pobles on no hi ha cap pavelló poliesportiu, ni sala polivalent, ni cosa semblant.