La mort del pare, em va portar a independitzar-me econòmicament, i fer-ho marxant a Berna – Suïssa per exercir de professor d’espanyol, practicar els idiomes apresos, i afegir-hi l’alemany i el italià. Des d’allà també, vaig cursar estudis per aconseguir el títol de Llicenciat en Ciències de l’Educació, i al mateix temps redactar els 3 llibres d’aprenentatge de l’espanyol ,per al conjunt de les Acadèmies d’idiomes, on exercia de professor.