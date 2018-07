RIERA DE MERLÈS – UN PAS MÉS.

Els vuit ajuntaments, responsables de la preservació de la Riera de Merlès, des que neix a Sant Jaume de Frontanyà, baixa cap a Les Llosses, Borredà, La Quar , Lluçà, Sta. Maria de Merlès , Puig-reig i desemboca en el Llobregat a Gaià, fa anys ens varem conjurar per anar avançant en la seva protecció i preservació. Un objectiu que pot semblar, lògic i senzill, però que de fàcil no en té res.

Portem una quinzena d’anys de reunions, estudis, reflexions i finalment accions per frenar la presencia massiva de persones, i per aconseguir un comportament cívic, en un espai delicat com aquest. Molts ho entenen i ens fan costat, però sempre hi ha un petit percentatge de gent que consideren que tot el que és de tots, és seu, i si és seu, en fan el que volen. Resultat: tones i més tones de deixalles, algunes amagades, altres ben al descobert, ús de sabons, xampús, i altres productes, que barrejats amb l’aigua, posen en perill la fauna i la flora de l’entorn...

I com sempre per culpa d’una part, s’ha de posar fre a tots. L’equilibri és delicat i cada any, els alcaldes hem decidit, donar un pas més, de comú acord amb especialistes del territori, i de la fauna i flora, coordinats per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, amb l’ajut de la Diputació de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya. Tots junts, per intentar tenir èxit, en els nostres objectius.

El pas donat aquest any, és rellevant, perquè finalment tenim una Ordenança municipal igual en tot el traçat. Els vuit ajuntaments l’hem aprovat i els vuit, l’estem aplicant amb l’ajut dels Mossos d’Esquadra i Guardes Rurals. També s’ha posat en marxa una iniciativa nova i contundent, per part del municipi de Les Llosses, el més afectat per l’efecte “rebot” de la gent que va al Torrent de la Cabana ( Campdevànol) que ha limitat a 500 persones /dia, l’accés i que quan veuen que no hi poden accedir, busquen una alternativa propera com és la nostra.

Per això, s’ha posat un servei de control d’accés i limitació , en el trencant de la C-26 , amb el camí de la Riera , cap el nord – Les Llosses / St. Jaume. El vigilant porta al dia, totes les dades de gent que s’ha presentat allà. Serà una magnífica eina per conèixer les incidències de cara l’any vinent.

I entre tots també ens hem ajuntat per netejar cada setmana tot el traçat, uns donant feina al MAP del Ripollès i altres al Grup Horitzó del Berguedà. També s’han reduït els espais d’aparcament, per reduir la presència de persones i vehicles...i també s’han imposat sancions per incompliment de la nova Ordenança vigent. En resum, anem en la bona direcció, però queda encara molt per fer, i una de les prioritats passa per fer entendre a molta gent, que han de buscar altres indrets, en comptes de venir en el nostre, si volem continuï sent un espai protegit , que volem preservar per les futures generacions.

Joan Roma, Alcalde de Borredà