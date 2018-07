PROHIBIR PER PROTEGIR, és la única sortida per garantir la supervivència de les espècies, algunes d’elles autòctones. He de dir que hem aconseguit millores i avenços en la protecció però amb esforços i costos elevats, tant a nivell d’inversions en senyalització, com en vigilància, neteja i protecció. Quedaríeu bocabadats de veure el munt de deixalles que s’arriben a acumular i les dificultats per treure-les quan alguns creuen que amargar-les és la millor opció perquè desapareguin. De la vista, sí, però no de la natura. En aquests moments, agrupats tots, coordinats per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, i amb ajut dels Consells comarcals corresponents i de la Diputació de Barcelona, emprenem una nova via per a la protecció de tot el curs de la riera, des d’on neix fins on acaba. Ja tenim la mateixa Ordenança tots els ajuntaments i ja es poden imposar sancions per males pràctiques. Es el que hem dit, prohibir per protegir. Segur que tots ho veiem com la via inevitable.