No va ser una decisió presa, en calent, amb ignorància de la llei i les seves conseqüències, sinó preparada i duta a terme, amb clara prepotència i menyspreu a la legalitat vigent. Es més, tots els protagonistes tenien informes contundents dels lletrats del Parlament, de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ( una mena de tribunal constitucional català), i advertits per escrit pel Tribunal Constitucional , de no dur a terme aquelles votacions. Tot va ser vulnerat, i així es va perpetrar el pitjor atac a la democràcia. Molts no volen recordar ni que els hi recorden aquells dos dies d’ignomínia, perquè mai podíem imaginar es produïssin fets com aquests, en la Cambra Catalana. No us estranyi que s’amaguin les imatges, i sobretot els textos aprovats, perquè suposen un trencament radical amb les normes més elementals de la democràcia , sota el nom de Lleis de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República. I d’aquelles accions, se’n varen derivar les corresponents acusacions i actuacions judicials, posteriorment, ampliades a d’altres actuacions complementàries. Que alguns ara no les vulguin recordar, és una cosa, però que allà s’inicià la fugida endavant, no hi ha cap dubte.