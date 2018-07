I ahir, després d’un Ple que no va ser-ho, esgotats per tanta lluita estúpida i inútil, se’n van de vacances fins a finals de setembre o principis d’octubre. No sé si el trencament d’ahir, entre els dos partits independentistes, fou teatre o simple desgavell, per no saber cap on anar ni cap on tirar, però el mal sobre les institucions d’autogovern és terrible. No hi ha lideratge,ni en el govern , ni en el Parlament, de manera que estem vegetant, sota la influència d’un personatge, fugitiu, ego cèntric, i carent de sentit de país i d’estat, que s’ha cregut redemptor o il·luminat per conduir el país cap objectius desconeguts.