Però, no, De 5 vàrem passar a 7, per afegir, les Terres de l’Ebre, i les de l’Alt Pirineu – Aran. Semblava que amb 7 ja ens quedaríem quiets, però no, tampoc. El Penedès no estava bé, i aspirava a ser també regió, i ja està. Amb prou padrins i pressions, heus aquí que ja en tenim 8. I no tingueu cap dubte que en qualsevol moment, hi haurà algun nou moviment per a crear la novena...temps al temps.