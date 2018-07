I tot fa pensar, que està a punt d’arribar, no a la Itaca somiada, sinó als penya segats, on pot quedar destrossat , de per vida. I és que voler sobreviure, posant en mans de gent inexperta, egocèntrica, i carent d’ideologia, el partit, no fa més que avalar la pèrdua de la identitat i del caràcter de l’antic partit. No s’entén com Artur Mas va posar en mans de Carles Puigdemont, el futur de Convergència. Tampoc s’entén la barreja caòtica de partits, per conformar Junts X Sí, i encara menys, presentar-se sota el nom de Junts x Cat, permetent que Puigdemont decidís qui anava a les llistes del Parlament. Ara, el PDECAT està en minoria, en una candidatura en que s’han conformat 3 grups, cada vegada més allunyats, uns dels altres.