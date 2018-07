Estem, en una batalla per un relat imaginari. Es a dir, els tribunals entenen com a delictes les accions i decisions preses, amb ànim de subvertir l’ordre constitucional. En canvi els dirigents i impulsors, defensen la innocència de les accions empreses, perquè no tenien l’ànim de trencar ni vulnerar la legalitat vigent. Francament sorprenent i contradictori, perquè no era això el que ens havien dit i redit, durant mesos per no dir anys ?. Sempre havia quedat clar, l’incompliment de les normes vigents, si no permetien emprendre la via decidida. O no era això? Haurem de prendre com a principal testimoni de la veritat real de les coses, a l’ex consellera Clara Ponsatí ?. Curiós testimoni, per a uns i altres. Parlo dels independentistes i dels constitucionalistes. Serà un testimoniatge, digne de ser escoltat. Veurem en que queda, el que realment es volia fer, i que realment es va fer.