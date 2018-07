Però, aquest congrés portarà cua, perquè no tot es pot imposar ni tot es pot exigir, sense esperar que la realitat posi les coses en el seu lloc. Els impulsors del procés sobiranista es neguen a admetre el fracàs. No volen sortir a dir a la gent que va ser enganyada, i que el unilateralisme no té cap possibilitat de reeixir. Per tant, han de buscar excuses i revolts per continuar la ficció, i fer veure que estem en una paradeta, per agafar un nou impuls, abans el salt definitiu....que sigui en el buit, o contra les roques, no ho expliquen.