Però, més important que això. Quan elogia la democràcia directa, i la falta de por a les urnes, amb un ús generalitzat dels referèndums, no explica que a Suïssa, un referèndum d’autodeterminació ,NO SERIA POSSIBLE. La Constitució permet impulsar referèndums, per diferents vies, però no per decidir sobre determinats temes vitals, com seria el trencament del país. Es més, per a la formació d’un nou Cantó, han de ser consultats tots els suïssos, i no només els que es vulguin independitzar. Vaig assistir , en viu i en directe, a la creació del 26è Cantó de Suïssa, quan el Cantó del Jura, es va segregar del Cantó de Berna, la capital, i va ser tot el país que ho va decidir. I puc assegurar que a Suïssa, un 6 i 7 de setembre de 2017, no s’hagués permès el trencament del Reglament del Parlament, ni de l’Estatut i la Constitució, com es va fer aquí. Impensable, perquè el dia 8 ,a primera hora del matí, la legalitat hagués retornat de forma immediata. En un país seriós i rigorós, les lleis son àmplies i segures, però molt dures quan es pretenen vulnerar. Veig que el president Torra, va estar massa poc temps en el país, com per aprendre’n l’immens llegat democràtic que conté.