No és fàcil trobar la solució, però alguna actuació s’ha de fer per resoldre-la. En primer lloc, s’ha de fer una crida a la solidaritat i a la cooperació. No es demana no cobrar lloguer, sinó acceptar el document de Creu Roja , avalant un any el pagament, cas de que l’afectat no el pugui assumir. I demanar a les immobiliàries un mínim de comprensió i col·laboració per fer el mateix. La voluntat dels refugiats és integrar-se i poder refer la seva vida aquí. Per tant, el que volen és trobar feina i vivenda. Si pot ser en aquest ordre, perfecte, però sinó, tenir vivenda permet instal·lar-se en un poble o ciutat, i buscar feina , sabent que cada nit la podran passar sota cobert.