NOU CONSELL DE MINISTRES – CARTELL DE LUXE.

Sorprès encara, pels frenètics darrers deu dies, avui tenim ja nou Consell de Ministres, amb una contundent representació femenina de 11 ministres per 6 ministres –homes. Em sembla perfecte. Es la millor manera de deixar enrere la quota estricte i demostrar que hi ha prou dones preparades, en els seus àmbits, com perquè ningú els hi discuteixi, els mèrits propis.

L’elecció, demostra una enorme saviesa i astúcia selectiva, i alhora una capacitat de convicció, inimaginable, mesos o anys enrere. Es sorprenent la conjunció de capacitats i experiència en tots i cadascun dels membres que conformen el Consell, i l’enorme prestigi que acumulen. També suposa una enorme valentia, deixar càrrecs de molt alt nivell, per un altre, molt més insegur a nivell temporal i retributiu. Això sol, mostra una ambició per enfrontar el gran repte de fer front a un moment especialment difícil i complicat, per Espanya i per la UE.

Crec no equivocar-me si afirmo que per a molts, hem agafat aquest Consell, amb el mateix entusiasme en que varem assabentar-nos del primer Executiu de Felipe González, a l’octubre de 1982, en motiu de la primera gran victòria socialista. Qui no recorda noms, de persones tant emblemàtiques i preparades, com Narcís Serra, a Defensa, José Ma Maravall , a Educació, Fernando Ledesma, a Justícia, Javier Solana, a Cultura, Ernest Lluch , a Sanitat, Miquel Boyer, a Economia, Enrique Barón a Transports, Carlos Solchaga, a Indústria, Fernando Morán, a Exteriors...

I és que la millor opció per governar bé, és disposar de persones preparades, coneixedores del seu àmbit, amb prestigi intern i extern, i acostumades a treballar en equip. Pedro Sánchez ha buscat l’excel·lència, per a fer front a una de les etapes més difícils de la democràcia. L’Executiu, comença amb molt bon peu, perquè dona la imatge de solidesa, honestedat i preparació , indispensables per poder transmetre confiança i seguretat. Es el que el país necessita, i el que la UE espera de la seva quarta potència .

Amb aquest bagatge es pot tirar endavant un programa ambiciós de reformes, modernització i posada al dia de les infraestructures, equipaments i serveis, de l’Estat. I alhora, es pot afrontar el conflicte català, amb gent prou preparada i coneixedora de la situació, com perquè es pugui iniciar un diàleg, una negociació i un pacte, que permeti normalitzar una situació que ha sortit de mare, sense tenir clar el camí a seguir. En aquesta normalització, tant important seran les ganes de trobar sortides adients, als partits catalans, com les vies per facilitar acords raonables, per part del govern central.

Si aquí se sap aprofitar l’ocasió, es pot recuperar la confiança i posar les bases per retrobar l’autogovern perdut. Sense oblidar que qui el va deixar perdre, foren els propis partits independentistes, quan varen trencar i vulnerar les lleis catalanes , juntament amb les de tots els espanyols. Fora de la llei no hi ha futur, i Pedro Sánchez complirà i farà complir la promesa feta en la seva presa de possessió del càrrec de president. Així, doncs, ha de ser l’Executiu català el que canviï d’estratègia i emprengui la seva activitat, sota el principi del compliment de l’estat de dret. Només així, anirem bé. La resta, és aventurisme, que ja hem vist on i com acaba.

El divendres hi haurà el primer Consell de Ministres, del nou govern, i tot seguit veurem els nomenaments, canvis i propostes d’aquesta primera sessió. Estic segur que el futur ens depara una normalitat democràtica, per una banda, i un gran nombre de novetats , com feia temps no rebíem. El destí, ens ha permès viure i veure, aquest canvi radical de temps polític, amb un optimisme com feia anys no teníem. Sort i bona feina.