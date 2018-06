Tot s’hi valia, aleshores ? Puc assegurar que a la majoria de militants i simpatitzants no ens va agradar ni varem recolzar un espectacle com aquest. Eren altres temps, però a dia d’avui, això no es permetria. I d’aquí va passar al Parlament de Catalunya, ocupant el càrrec de Vice-president segon de la Mesa, entre altres càrrecs, en el partit com membre de l’Executiva Nacional, durant catorze anys. Posteriorment va presidir la Fundació Teatre Lliure, en representació del partit socialista. Per entendre’ns , trenta anys de càrrecs de primer nivell, institucionals i de partit, i com en altres casos, és en aquest moment quan “veu la llum”, renega del partit, i se’n va a aixoplugar-se a ERC. Altres, han seguit el camí, curiosament en el moment d’anar “ a la recerca de la poltrona perduda”, es diguin Ernest Maragall, Maria Badia, Antoni Comin, Mohedano, J.I Elena, etc.